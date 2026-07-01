Илья Середюк сегодня проводит очередной прямой эфир, отвечая на актуальные вопросы кузбассовцев. И начал губернатор с животрепещущей проблемы – жители области интересуются, почему на заправках километровые очереди, а некоторые АЗС закрыты, с чем связано, что топливо запрещено заливать в канистры. Такие вопросы главе региона поступили от жителей разных городов.

Отвечая, Илья Середюк отметил, что в Кузбассе действует оперативный штаб по мониторингу цен и запасов топлива. По его словам, средний уровень цен на заправках Кузбасса ниже, чем в соседних регионах – Новосибирской, Томской областях, Хакасии, Красноярском крае. А спрос вырос в 1,5 раза.

Губернатор рассказал, что ряд заводов по производству топлива в России сейчас перешел на ремонт и на федеральном уровне принимаются дополнительные меры, чтобы сбалансировать систему и топлива хватало всем потребителям и населению.

Илья Середюк подчеркнул, что на региональном уровне принимаются меры для бесперебойного обеспечения топливом экстренных служб, силовых ведомств, пассажирского транспорта, различных предприятий.

– Что касается авиационного керосина, то там проблем нет, есть запас в наших аэропортовых комплексах Кемерова и Новокузнецка. И мне докладывали, что поступления топлива для заправки самолетов осуществляется в бесперебойном режиме, – отметил глава региона.

Губернатор в прямом эфире позвонил своему заместителю Леониду Старосвету, который тут же по дороге из Новокузнецка в Кемерово заехал на заправку и рассказал, что на первой же АЗС нет проблем с бензином.