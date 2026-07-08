Работники Компании приняли участие в торжественных церемониях вручения дипломов выпускникам Ленинск-Кузнецкого горнотехнического и Киселёвского горного техникумов.

В этом году 11 выпускников Ленинск-Кузнецкого горнотехнического получили дипломы с отличием, подтвердив высокий уровень подготовки и стремление к профессиональному развитию. Всего обучение завершили 374 студента, освоив направления: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». С важным событием студентов поздравил директор по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов. Он отметил, что уже почти 85 лет учебное заведение остаётся надёжной базой подготовки кадров для угольной отрасли Компании. На торжественной церемонии присутствовали руководители и инженерно-технические работники производственных и сервисных предприятий Компании по профильным направлениям.

В Киселёвском горном техникуме выпускников приветствовал Герой Труда Российской Федерации, Заслуженный шахтёр Кузбасса Владимир Мельник. Он подчеркнул, что в любом деле важно оставаться ответственным и преданным своему выбору, и пожелал будущим молодым специалистам уверенно идти к целям, не бояться трудностей и достойно продолжать традиции горняцкого труда. По завершении этого учебного года техникум выпустил 143 студента, из них 93 получили профессиональную подготовку по горнодобывающим специальностям. Образовательная программа включает, помимо профильных направлений, такие специальности, как «юридическое дело», «сварщик ручной частичной механизированной сварки плавки», «маркшейдерское дело» и «открытые горные работы». Четверо выпускников удостоены дипломов с отличием — это свидетельство их упорства и высокого профессионального уровня подготовки.

Важно отметить, что для студентов подшефных образовательных учреждений созданы условия, позволяющие полноценно освоить профессию: на базе техникумов действуют образовательные кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», которые дают возможность получить рабочую специальность по программам с упором на практику, обучаясь у действующих работников угольного предприятия, которые не только являются руководителями их дипломных проектов, выступают экспертами на демоэкзаменах, а еще и делятся с ребятами реальным производственным опытом. У многих выпускников в планах продолжить обучение в профильных вузах. Те, кто примет решение начать трудовую деятельность сразу после окончания техникума, смогут гарантировано трудоустроиться на предприятия Компании и выстроить дальнейшую профессиональную карьеру в отрасли.