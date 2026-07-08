Сегодня в кемеровском филиале РГИСИ вуза губернатор Кузбасса Илья Сердюк вручил дипломы первым выпускникам – актерам драмы и театра кукол, художникам-технологам сцены и театроведам. 14 из 42 выпускников получили красные дипломы.

«Филиал РГИСИ в Кемерове — неотъемлемая часть Сибирского кластера искусств, который создается в Кузбассе по поручению нашего Президента. Основная часть выпускников уже получила достойные предложения о трудоустройстве и усилит собой кадровый потенциал культурной сферы не только Кузбасса, но и всей Сибири», – сказал губернатор.

По словам Середюка, в ближайшее время на базе филиала РГИСИ появится Малый театр Кузбасса, где выпускники смогут проводить творческие эксперименты.