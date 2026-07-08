Для того, чтобы обеспечить прозрачность выборного процесса, к участию в качестве наблюдателей на выборы привлекаются представители общественности. Выполнять эту роль могут абсолютно все желающие граждане РФ старше 18 лет, но для понимания процесса все они должны обладать знаниями о том, как проходят все этапы выборов. С этой целью по всей стране проводится подготовка наблюдателей.

Во всех субъектах Российской Федерации региональные Общественные палаты и Общественные штабы по наблюдению за ходом выборов по единой программе Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» организуют семинары, где будущим участникам выборного процесса рассказывают о принципах избирательного права, проведении выборов на всех этапах, целях, задачах и правовых аспектах общественного контроля за выборами.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса,

руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе

Владислав Овчинников

«Россия – сильная демократическая страна. Она обладает современной демократической избирательной системой. И важная часть этой системы – общественное наблюдение, которое необходимо для того, чтобы сделать выборы прозрачными, честными, чтобы абсолютно все население доверяло полученным результатам», – отметил председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе Владислав Овчинников.

Однодневная программа обучения состоит из теоретической части, где разбираются основы избирательного законодательства, а также задания из практической работы. Участники семинаров решают реальные кейсы, чтобы понять, как вести себя в каждой нестандартной ситуации. В этом им помогают эксперты Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг», которые задействованы в обучающих мероприятиях регионов.

Федеральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Глухов

«В этом году наша Ассоциация проводит обучение во всех субъектах Российской Федерации по подготовке общественных независимых наблюдателей. Первоначальная наша цель – подготовить региональных преподавателей, которые уже в дальнейшем проведут работу с каждым наблюдателем. В рамках нашей работы мы уделяем большое внимание практической части, где разбираем конкретные ситуации, которые могут произойти на участке, в том числе провокации, потенциальные нарушения. Обо всех случаях наблюдатели обязаны будут сообщить в ситуационный центр, где им окажут помощь и помогут принять решение», – подчеркнул федеральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Глухов.

Как признаются наблюдатели с многолетним опытом, в Кузбассе выборы обычно проходят без происшествий. Тем не менее общественники учатся способам решения возможных конфликтных ситуаций.

«Тема политики меня всегда интересовала. Наблюдаю за процессами в этой области. И мне неприятно, что у людей складывается мнение, будто у нас в стране выборы проходят нечестно, что-то планируется заранее и подстраивается специально. Придя в общественные наблюдатели, я хочу доказать людям, что все проходит честно, прозрачно и законно. Я уже много лет участвую в выборах и не раз убеждалась в том, что у нас все законно. Об этом я рассказываю в социальных сетях, демонстрируя все процессы. Сейчас вовлекаю в эту деятельность и своих друзей, которые тоже со мной сегодня проходят обучение и в сентябре придут на избирательные участки в роли общественных наблюдателей», – рассказала кемеровчанка Алина Шуткова.

В числе общественных наблюдателей зачастую присутствуют обычные люди – наши соседи, коллеги, друзья. Это граждане не всегда близкие по своему роду занятия к общественной деятельности, но долг перед Родиной, интерес и чувство значимости выборов в жизни нашего государства зовет их стать независимыми наблюдателями на выборах.

Фото: Анастасия Белоусова.