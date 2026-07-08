Для того, чтобы обеспечить прозрачность выборного процесса, к участию в качестве наблюдателей на выборы привлекаются представители общественности. Выполнять эту роль могут абсолютно все желающие граждане РФ старше 18 лет, но для понимания процесса все они должны обладать знаниями о том, как проходят все этапы выборов. С этой целью по всей стране проводится подготовка наблюдателей.
Во всех субъектах Российской Федерации региональные Общественные палаты и Общественные штабы по наблюдению за ходом выборов по единой программе Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» организуют семинары, где будущим участникам выборного процесса рассказывают о принципах избирательного права, проведении выборов на всех этапах, целях, задачах и правовых аспектах общественного контроля за выборами.
«Россия – сильная демократическая страна. Она обладает современной демократической избирательной системой. И важная часть этой системы – общественное наблюдение, которое необходимо для того, чтобы сделать выборы прозрачными, честными, чтобы абсолютно все население доверяло полученным результатам», – отметил председатель Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе Владислав Овчинников.
Однодневная программа обучения состоит из теоретической части, где разбираются основы избирательного законодательства, а также задания из практической работы. Участники семинаров решают реальные кейсы, чтобы понять, как вести себя в каждой нестандартной ситуации. В этом им помогают эксперты Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг», которые задействованы в обучающих мероприятиях регионов.
«В этом году наша Ассоциация проводит обучение во всех субъектах Российской Федерации по подготовке общественных независимых наблюдателей. Первоначальная наша цель – подготовить региональных преподавателей, которые уже в дальнейшем проведут работу с каждым наблюдателем. В рамках нашей работы мы уделяем большое внимание практической части, где разбираем конкретные ситуации, которые могут произойти на участке, в том числе провокации, потенциальные нарушения. Обо всех случаях наблюдатели обязаны будут сообщить в ситуационный центр, где им окажут помощь и помогут принять решение», – подчеркнул федеральный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Глухов.
Как признаются наблюдатели с многолетним опытом, в Кузбассе выборы обычно проходят без происшествий. Тем не менее общественники учатся способам решения возможных конфликтных ситуаций.
«Тема политики меня всегда интересовала. Наблюдаю за процессами в этой области. И мне неприятно, что у людей складывается мнение, будто у нас в стране выборы проходят нечестно, что-то планируется заранее и подстраивается специально. Придя в общественные наблюдатели, я хочу доказать людям, что все проходит честно, прозрачно и законно. Я уже много лет участвую в выборах и не раз убеждалась в том, что у нас все законно. Об этом я рассказываю в социальных сетях, демонстрируя все процессы. Сейчас вовлекаю в эту деятельность и своих друзей, которые тоже со мной сегодня проходят обучение и в сентябре придут на избирательные участки в роли общественных наблюдателей», – рассказала кемеровчанка Алина Шуткова.
В числе общественных наблюдателей зачастую присутствуют обычные люди – наши соседи, коллеги, друзья. Это граждане не всегда близкие по своему роду занятия к общественной деятельности, но долг перед Родиной, интерес и чувство значимости выборов в жизни нашего государства зовет их стать независимыми наблюдателями на выборах.
Фото: Анастасия Белоусова.