Дополнительные деньги на переселение кузбассовцев из признанных аварийными (после 1 января 2017 г.) многоквартирных домов направили из Фонда развития территорий в рамках 2-го этапа региональной адресной программы на 2026-2027 годы. Средства пойдут Белово, Тяжинский, Яшкинский, Междуреченский и Мариинский округа.

«Благодаря договоренности с федеральным центром Кузбасс обеспечит новым жильем еще 75 семей. Всего в этом году расселим из аварийного жилья 477 кузбассовцев», – отметил губернатор Илья Середюк.

Всего до конца этого года в Кемеровской области намерены расселить 85 многоквартирных домов, где проживает более 1,5 тысячи человек.

Фото: пресс-служба АПК