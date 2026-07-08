В Кемерове ввели запрет на въезд в город транзитных большегрузных машин. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в своих соцсетях. Одна из причин запрета – угроза атак беспилотников.

«До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них еще два года назад был открыт объездной путь – Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности – в том числе атак БПЛА», – написал глава региона.

С сегодняшнего дня, 8 июля, въезд в город будет доступен только большегрузам с путевыми листами от кемеровских предприятий. Въезжающие машины будут досматриваться, пункты досмотра установят на каждом из шести въездов в город.

Также введен ещё один запрет – на скопление фур, в том числе у предприятий.