В экспозиции – работы победителей всероссийского фотоконкурса РУСАЛа: в этих кадрах алюминий не просто промышленный материал, а важная часть городской среды, транспорта, архитектуры и повседневных вещей.

Выставка раскрывает сразу несколько граней металла. В первую очередь, его функциональность: легкость, прочность, незаменимость в строительстве и технологиях. Эстетика: выразительные формы, блеск, современные дизайнерские решения. А еще алюминий – один из самых экологичных металлов: его можно переплавлять практически бесконечно, не теряя свойств, – и это реальный вклад в бережное отношение к ресурсам.

Для Сибири тема заботы о доме особенно близка: здесь особое отношение к природе, к межкультурным связям, к труду и творчеству. Именно в Сибири 26 лет назад Олег Дерипаска основал компанию РУСАЛ. Тогда он принял стратегическое решение: развивать производство и потребление алюминия внутри страны. Это был выбор в пользу национальной экономики. И сегодня даже в сложных экономических условиях компания продолжает благоустраивать города, поддерживает инициативных жителей, открывает новые возможности для образования и творчества.

Директор НкАЗа Андрей Терентьев в мессенджере «Макс» пригласил горожан познакомиться с экспозицией. Пусть эти фотографии станут поводом по-новому взглянуть на привычные вещи и еще раз сказать спасибо тем, кто создает их каждый день.

Автор текста – Аркадий Верник.

Автор фото – Игорь Ромашков.

Реклама. АО «РУСАЛ» Новокузнецкий алюминиевый завод. ИНН: 4221000535 Erid: 2VtzqwmU7i9