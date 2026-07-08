«Топливный гид Кузбасса» разработали по поручению главы региона Ильи Середюка. Через бот в «Максе» можно узнать о наличии бензина на заправках, сообщить об отсутствии горючего на АЗС и задать другие вопросы, касающиеся топлива.

«Также можно перейти на один из внешних сервисов для отслеживания ситуации на АЗС. Создать сервис поручал на заседании штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. Дальше его будут дорабатывать, расширять функционал», – пояснил губернатор Кузбасса.

Чтобы воспользоваться ботом «Топливный гид Кузбасса», нужно перейти по ссылке https://max.ru/topgid_42_bot и нажать кнопку «Начать».

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