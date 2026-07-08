Семен Казаков — предприниматель из Новокузнецка, человек, который более 20 лет отдал защите страны. Его путь в предпринимательстве начался в 2023 году, когда после тяжелого ранения в ходе специальной военной операции он решился попробовать себя в гостиничном деле и открыл свое агентство посуточной аренды. Как оказалось, рынок таких услуг в Новокузнецке достаточно конкурентный.

Семен в своей работе применяет организаторские способности, дисциплину и внимание к деталям в сфере гостеприимства. Его главный вызов — это удержание планки качества, что требует колоссальных временных и физических ресурсов. Семен обратился в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, чтобы оформить микрозаем для начинающих предпринимателей по программе «СВОй бизнес». Эти средства пойдут на покупку помещения под прачечную и расширение сервиса агентства.