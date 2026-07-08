На торжественном приеме в честь главного семейного праздника страны губернатор Кузбасса вручил медали «За любовь и верность» 70 парам.

«Каждый из вас внес достойный вклад в развитие Кузбасса, в сохранение и приумножение традиционных семейных ценностей. Ваш жизненный опыт – бесценное наследие для будущих поколений. Особые слова благодарности – супружеским парам-юбилярам, тем, кто рука об руку прошли вместе 25 и более лет. Низкий поклон многодетным семьям, в которых растут счастливые дети», – сказал глава региона.

В Кемерове сегодня пройдет всероссийский парад семьи. Участники проследуют от памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромских и до парка Победы им. Г.К. Жукова, где состоится праздничный концерт. Концертная программа запланирована и в Новокузнецке, она пройдет на площади защитников Донбасса. Тематические мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля проводят во всех муниципалитетах региона.

Фото: пресс-служба АПК