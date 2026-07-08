В Кемерове прошло открытие кафе в корпусе легендарного самолета АН-12, который в 2024 году снова установили в парке «Антошка». Судьбу самолета власти решали совместно с горожанами, тогда больше всего отклика получила идея организовать внутри кафе-мороженое. На первой дегустации побывал глава города Дмитрий Анисимов и губернатор Илья Середюк.

«По решению жителей Кемерова в ближайшее время весь парк будет благоустроен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — люди проголосовали за обновление этого знакового места в городе. Возвращение в парк исторического объекта — легендарного самолета — также выполнено по просьбе кемеровчан. Уверен, это место станет точкой притяжения для семейного отдыха и будет радовать жителей и гостей региона», — сказал Середюк.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, внутри обустроили настоящие авиационные кресла, меню сделали в виде интерактивного аэропортового табло. В кабине пилота сохранили и отреставрировали приборную панель, организовали современную зону виртуальной реальности (VR) для цифровых «полетов» над достопримечательностями Кузбасса.

Для подачи десертов будут использовать как ретро-креманки, так и современную посуду с брендом «Антошка». Юные активисты Движения Первых выбрали лучшие сорта мороженого на специальной дегустации.

В самом парке в настоящее время проводится масштабная реконструкция.

Фото: пресс-служба АПК.