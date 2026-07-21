В сентябре в Кузбассе ожидается поставка партии новых автобусов. Как отметили в пресс-службе областного правительства, транспорт работает на компримированном природном газе, что делает его экологичным и экономичным.

37 ЛиАЗов вместимостью 112 человек будут работать на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Сидячих мест в салоне – 30, также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья, отдельное место для инвалидной коляски.

«На прошлой неделе мы провели аукцион по закупке автобусов большой вместимости. В техническом задании сознательно определили требования так, чтобы в торгах могли участвовать машины сразу нескольких производителей. При этом учли пожелания жителей и включили в спецификацию и зимний пакет утепления, и кондиционер, чтобы пассажирам было комфортно в любую погоду. В результате торгов цена снизилась до 12 миллионов рублей за единицу, тогда как рыночная стоимость такого автобуса может достигать и 18 миллионов», — сказал губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе АПК также добавили, что автобусы оснащены по современным стандартам: с автоинформаторами, светодиодными табло, климатической установкой.

Фото: пресс-служба АПК.