В выпуске:

В больнице Новокузнецка начал работу современный медицинский аппарат. Сколько пациентов в день смогут проходить обследование?

Молодые семьи Кузбасса могут получить бесплатное жильё. Кто может принять участие в программе?

Каждый день, спасая жизни. Пожарные отряды побывали на учениях и проверили свои профессиональные навыки.

История о женском счастье. Артисты театра для детей и молодёжи скоро покажут новый спектакль.

Спортсмены региона показали свои силы на лыжных гонках. Как прошло Первенство?