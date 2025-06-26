В выпуске:

Как проходит строительство комплексов в Кемерове? Об этом рассказал Илья Середюк на совещании с президентом.

Остаться учиться в родном регионе или отправиться за знаниями в другие города? В Кузбассе прошёл тур по колледжам столицы региона.

Около 4,5 тысяч детей отдохнут этим летом в кемеровских загородных лагерях. Как проходят смены?

Любому зависимому можно дать шанс. Врачи Кузбасса развенчивают стереотип о «бывших наркоманах».

Эстафеты и фестиваль единоборств. Спортсмены поздравили Междуреченск с юбилеем.