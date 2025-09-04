В выпуске:

Пешая доступность к ключевым объектам. В Кемерове началось строительство современного жилого комплекса.

Турник, скакалки, и многое другое. Осинниковская школа брейкинга получила поддержку на государственном уровне.

Земля памяти. В Кузбассе проходят мероприятия против нацизма.

Кемерово встанет центром притяжения любителей книг. В Олимпийском парке на Притомской набережной стартуют «Дни литературы в Кузбассе».

Кринж, пауэрбанк и аватарка. Среди жителей Калтана провели опрос на знание современной лексики.