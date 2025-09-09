В выпуске:

Отдых на свежем воздухе за пятёрки в дневнике. 150 киселёвских отличников пригласили на интерактивный пикник.

Старт карьеры с приличным плюсом на счету. Как педагогам помогает начать работу программа «Земский учитель»?

Юбилейная дата и обновленное общежитие. Как отметили 75 лет со дня открытия главной кузбасской кузницы кадров?

Строки, что трогают души защитников. Междуреченцы выступили на Всероссийском фестивале военной песни.

Неоднократные победы и закономерный результат. Калтанский боксёр стал мастером спорта России.