В выпуске:

Поджилки трясутся и волосы дыбом. Определили самый звучащий автомобиль.

Сырный бизнес принёс анжеросудженской предпринимательнице победу. Что планирует сделать мама двух детей с полученным призом?

Бойцы и ветераны СВО научились вести социальные сети и продвигать личный бренд. Как прошёл второй день программы «СВОи Герои. КуZбасс»?

На популярном туристическом маршруте появится мобильная связь. Что ещё изменится на Поднебесных зубьях в обозримом будущем?

Прокопьевский футбольный «Шахтёр» в сухую разгромил калтанский «Энергетик». Кто из игроков отличился на прошедшем матче Чемпионата Кузбасса?