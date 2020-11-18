В выпуске:

Сказать «спасибо» за самоотверженный труд. Сегодня медиков, работающих в «красной зоне», пригласили на губернаторский приём.

Необходимые преобразования или как на кемеровском предприятии внедряют «бережливые технологии».

Высокий урожай и дополнительные хлопоты. С какой неожиданной проблемой столкнулись труженики сельского хозяйства?

Когда работа — призвание. Участковый полицейский из Новокузнецка был признан лучшим в России.

Вспомнить всех поимённо. В Кемерове готовится к изданию очередная Книга памяти.