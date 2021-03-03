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Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Владимир Путин и Сергей Цивилев обсудили будущее угольного региона.

Долгожданное событие для жителей Новокузнецкого района. Школа с аграрным уклоном открылась сегодня в посёлке Металлургов.

Музыкальный подарок к 8 марта. В Кузбасс с гастролями приехал всемирно известный коллектив «Хор Турецкого».

Виртуальные баталии. В Кемерове состоялся региональный этап соревнований школьников по киберспорту.

Ещё есть шанс стать участником реалити-шоу! Заканчивается приём заявок на 10-дневное путешествие по маршруту экспедиции Готлиба Мессершмидта.