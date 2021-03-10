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Снизить цену. В правительстве региона искали пути решения проблемы с обанкротившимся предприятием — шахтой «Алексиевская».

Скоро примет первых пациентов. В Новокузнецке на 70% завершено строительство инфекционной больницы.

Новые блюда по желанию учеников и их родителей. В Кузбасских школах с приходом весны обновилось меню.

Жизнь продолжается. За колючей проволокой для осужденных женщин проходят адаптационные мастер-классы.

Фольклорная среда. В Музее изобразительных искусств коренные татары провели мастер-классы для посетителей в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников».