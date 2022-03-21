В выпуске:
В зоне риска. Кузбасские семьи получили средства на оплату страхового взноса при риске подтопления.
Мечтают попасть в финал. В Кузбассе стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс — 2022»
Догнать преступника и не пострадать. Сотрудники ГИБДД Новокузнецка на практике отрабатывают приёмы экстремального вождения.
Сэкономить на детской путевке. В Кузбассе стартовала летняя оздоровительная кампания.
Снова получили медали. Команда «Кузбасс» стала бронзовым призером юбилейного XXX чемпионата России по хоккею с мячом.