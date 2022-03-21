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В зоне риска. Кузбасские семьи получили средства на оплату страхового взноса при риске подтопления.

Мечтают попасть в финал. В Кузбассе стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс — 2022»

Догнать преступника и не пострадать. Сотрудники ГИБДД Новокузнецка на практике отрабатывают приёмы экстремального вождения.

Сэкономить на детской путевке. В Кузбассе стартовала летняя оздоровительная кампания.

Снова получили медали. Команда «Кузбасс» стала бронзовым призером юбилейного XXX чемпионата России по хоккею с мячом.