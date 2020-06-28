На избирательный участок девушки пришли сразу после репетиции. Напомним, дворцам культуры и творческим коллективам сейчас можно продолжить работу, поэтому артисты оттачивают свои номера почти каждый день.

«Голосовать или нет, это вообще не обсуждается. Живём, работаем, занимаемся творчеством в нашей стране, в России, и участвовать в принятии самых главных решений, которые касаются каждого её жителя, это очень важно», — рассказала Елена Бородина, руководитель ансамбля «Росстань».