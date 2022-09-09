В честь профессионального праздника в Кузбассе наградили лучших работников и ветеранов финансовой отрасли.

— В финансовой сфере Кузбасса работают специалисты высочайшего класса. В непростых экономических условиях они обеспечивают стабильность работы всей финансовой системы региона. Их профессиональная работа позволяет реализовывать в срок все программы и проекты, которые запланированы в этом году, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

За большой личный вклад в становление и развитие финансовой системы Кузбасса, высочайший профессионализм и преданность избранному делу 26 сотрудников отрасли были отмечены целевыми премиями губернатора, 10 человек получили областные медали «300-летие со дня образования Кузбасса» и «За веру и добро». Также к юбилею финансовой службы страны открылась выставка «Время — деньги».