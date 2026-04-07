Завершился второй в текущем учебном году конкурс на именную стипендию Андрея Мельниченко. На этот раз награда присуждена 105 одарённым учащимся технических и инженерных направлений. В их число вошли ребята из высших и средних специальных учебных заведений Кузбасса.

Среди вузов наибольшее количество стипендиатов в Кузбасском государственном техническом университете. Это учреждение является подшефным СУЭК-Кузбасс и ежегодно выпускает высококвалифицированные кадры для угольной отрасли.

Организаторы отмечают заметный рост интереса и со стороны системы СПО: число заявок из колледжей и техникумов выросло по сравнению с прошлым годом. Лидер по количеству победителей — 13 человек от учебного заведения — Киселевский горный техникум. Здесь реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого готовят востребованных специалистов для угледобывающей промышленности, формируя у учащихся профессиональные компетенции, необходимые будущим сотрудникам Компании.

Именная стипендия учреждена Фондом Мельниченко в 2024 году для поддержки перспективных студентов, проявивших себя в учёбе, научной деятельности или разработке прорывных проектов. Программа охватывает 44 ведущих вуза и 107 учреждений СПО. Ежемесячные выплаты могут достигать 25 тысяч рублей.

Татьяна Журавлёва, генеральный директор Фонда Мельниченко:

«Наша программа — часть системной работы по формированию кадрового потенциала сразу нескольких отраслей. Мы выстраиваем долгосрочную модель взаимодействия с молодыми специалистами, сопровождая их на ключевых этапах профессионального становления. Стипендия — это дополнительный стимул сосредоточиться на обучении и инструмент для укрепления интереса к инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся поддерживать талантливую молодёжь, ведь буквально через несколько лет нынешним студентам предстоит участвовать в развитии промышленности, внедрять новые технологии и обеспечивать устойчивое развитие множества регионов».

Полный список финалистов доступен на официальном сайте aimstipendia.ru. Конкурс проводится дважды в год, каждый победитель получает стипендию на протяжении 16 учебных месяцев.