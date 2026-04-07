«В феврале уже был здесь, смотрел, все ли готово к открытию. Сегодня важно было услышать мнение учителей и ребятишек. Они осваиваются, привыкают. В глазах виден восторг и это самое главное, ведь школу делали для ребят и педагогов», – отметил глава региона Илья Середюк.

В деревне Береговая в начальной школе оборудовали учебные кабинеты, зал для гимнастики, современный пищеблок и столовую. Кроме того, завезли новое оснащение в школьную студию кукольного театра, кружок юных инспекторов дорожного движения, лыжную и шахматную секции.Школу в Береговой обновили в рамках региональной программы «Развитие системы образования Кузбасса» и поддержке партии «Единая Россия». Фото: Илья Середюк/MAX