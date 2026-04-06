Областные сельскохозяйственные ярмарки в предстоящую пятницу, 10 апреля, пройдут в Кемерове и Новокузнецке. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, свою продукцию без торговой наценки представят более 90 местных производителей.

В Кемерове с 9:00 торговые ряды традиционно развернутся на площади Советов. Жителям города будут предложены свежие овощи, куриное яйцо, фермерская молочная продукция и сыры, а также колбасы и мясные деликатесы, и, конечно, куличи и пасхальная выпечка. На прилавках можно будет найти и натуральный мед и пчелопродукты, пресервы и варенье из дикоросов, папоротник, грибы и ягоды.

– Для садоводов и дачников будут доступны саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочная рассада, садовый инвентарь. Мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрируют свои работы, – рассказали в пресс-службе областного правительства.

В Новокузнецке ярмарка пройдет на площади общественных мероприятий Центрального района. Более 40 производителей предложат покупателям товары от яиц и живой рыбы до пасхальных угощений, а также семян и саженцев.

По традиции, на ярмарке развернут полевую кухню. А пожилым людям донести покупки до остановки помогут волонтеры.

Фото: АПК.

12+