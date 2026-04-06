В связи с тем, что от граждан поступают обращения по вопросам нарушения законодательства о контрольно-кассовой технике (ККТ) в Управлении ФНС России по Кемеровской области разъяснили некоторые ключевые нормы. Прежде всего, это касается вопроса: обязательна ли выдача чека?

– Нередки ситуации, когда кассир спрашивает покупателя: «Вам нужен кассовый чек?». Обращаем внимание: такой вопрос некорректен с точки зрения закона. Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает все организации и предпринимателей применять ККТ при наличных и безналичных расчетах в обязательном порядке (за исключением отдельных случаев, установленных законом). Кассовый чек должен быть сформирован, распечатан и предоставлен покупателю без дополнительных вопросов — на бумажном носителе или направлен в электронной форме на номер телефона или адрес электронной почты, – рассказал Сергей Аксенов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу.

Покупатель вправе потребовать чек, даже если кассир не предложил его самостоятельно. Чек необходим как для подтверждения расходов, так и для защиты прав потребителя (возврат товара, гарантийные обязательства). Если порядок выдачи чека не выполняется, то нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ.

Но есть и исключения. Закон предусматривает, что некоторые организации и предприниматели с учетом специфики их деятельности или местонахождения могут не выдавать чек. Например, при продаже газет и журналов на бумажном носителе, при торговле в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив, молоком и питьевой водой, а также при торговле из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, при сезонной торговле вразвал овощами, фруктами и бахчевыми культурами, при реализации изделий народных художественных промыслов самим изготовителем, при обеспечении питанием обучающихся и работников образовательных организаций, при ремонте и окраске обуви, а также при изготовлении и ремонте металлической галантереи, ключей.

– ККТ не применяется индивидуальными предпринимателями на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» (самозанятыми). При расчетах с физическими и юридическими лицами они формируют чеки в приложении «Мой налог», – пояснил Сергей Аксенов.

Специалист отметил, что стоит отличать кассовый чек ККТ от чека, распечатанного платежным терминалом банковского эквайринга. Терминальный чек подтверждает только факт списания денег со счета, но не заменяет фискальный чек.

Кассовый чек ККТ в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты:

· дата, время и адрес осуществления расчета;

· наименование организации (или ФИО предпринимателя) и ИНН;

· наименование товаров (работ, услуг), их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, общая стоимость;

· форма расчета, сумма оплаты;

· должность и фамилия кассира-операциониста;

· регистрационный номер ККТ;

· QR-код.

А подлинность чека можно проверить с помощью мобильного приложения «Проверка чеков», которое разработано ФНС России. Для этого достаточно отсканировать QR-код на чеке или заполнить простую форму, указав несколько реквизитов. В случае выявления недостоверной информации можно оперативно направить жалобу в налоговый орган.

Сотрудники налоговой службы призывают граждан проявлять бдительность и не осуществлять сомнительных расчетов без применения кассовой техники, в том числе переводы денежных средств на телефоны и банковские карты третьих лиц, ведь такие действия не только лишают покупателя законных гарантий, но и могут способствовать поддержке незаконной предпринимательской деятельности.