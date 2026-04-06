Жителей Кузбасса приглашают проверить свои знания и пройти «Финансовый диктант» на цифровой региональной платформе финансовой грамотности рцфгк42.рф. Сделать это можно до 4 мая.

Проект реализуется с 2018 года и успел набрать популярность у жителей региона. Одна из его ключевых задач — привлечь внимание жителей к необходимости развивать свою финансовую грамотность и культуру. Пройти «Финансовый диктант» может любой желающий. Так, в прошлом году свои финансовые знания проверили почти 35 тысяч кузбассовцев.

«В современном мире грамотно управлять личными финансами, оценивать риски и планировать бюджет не менее важно, чем знать родной язык. Умение мыслить финансово грамотно должно стать таким же естественным навыком, как писать без ошибок. Главный результат «Финансового диктанта» — не в количестве баллов, а в возможности увидеть свои «точки роста». Каждый участник получает не просто сертификат с результатом, а анализ своих ошибок. Это готовый план: какие темы подтянуть, на какие финансовые риски обратить внимание и как в дальнейшем принимать более взвешенные решения», — отметила заместитель министра финансов Вера Гончарова.

Тест состоит из 25 вопросов. Для его прохождения необходим личный кабинет на платформе финансовой грамотности рцфгк42.рф. На проверку своих знаний пользователю дается одна попытка продолжительностью 50 минут. После написания диктанта участники смогут в личном кабинете скачать электронный именной сертификат с указанием количества набранных баллов, максимальное количество — 100 баллов. Перечень ошибок и их анализ будут доступны с 4 мая. Перейти на страницу диктанта можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить на платформе рцфгк42.рф в разделе «Финансовый диктант», по телефону «горячей линии» 8-800-302-24-46, а также по e – mail: fingram_kem@mail.ru.

«Финансовый диктант» — одно из ключевых мониторинговых мероприятий региональной программы повышения финансовой грамотности населения, реализуемой в Кузбассе. Организаторы проекта — Министерство финансов Кузбасса и Региональный центр финансовой грамотности при поддержке регионального Отделения Банка России.

Модуль «Финансовый диктант» вошел в каталог лучших региональных практик финансового просвещения НИФИ Минфина России и был презентован на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения в Красноярске.