С 1 марта стартовал прием заявок на участие во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка», он продлится по 1 июля. Мероприятие предназначено для юных участников в возрасте до 18 лет, занимающихся театральным творчеством.

Фестиваль предусматривает проведение отборочного и финального этапов. В отборочном туре жюри рассматривает видеозаписи спектаклей, представленных коллективами. По итогам отбора формируется список участников, приглашаемых на финальные мероприятия в Санкт-Петербурге.

Финальная часть фестиваля включает показы работ, профессиональное обсуждение с участием экспертов в области театрального искусства, а также культурную программу для гостей и участников.

К участию приглашаются детские и юношеские коллективы различных направлений: драматические, музыкальные, кукольные и иные театральные студии. Хронометраж спектакля – не более 45 минут, Количество заявок от коллектива – одна работа (при наличии нескольких составов — возможна отдельная заявка от каждого). Не принимаются работы, ранее представленные на фестивале.

Для участия в фестивале представитель коллектива оформляет заявку в электронном виде. К заявке прикладывается ссылка на видеозапись спектакля, размещенную на платформе VK Видео. Технические требования к видео: съемка общим планом, продолжительность фрагмента — не более 15 минут.

Информация о ходе фестиваля, результатах отборочного этапа и программе финальных мероприятий публикуется в официальных информационных ресурсах мероприятия. Участники, чьи заявки приняты, получают подтверждение на указанный контактный адрес.

