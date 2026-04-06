Начало ледохода на реке Томь ожидается уже на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своих соцсетях, ссылаясь на прогнозы специалистов.

По словам главы региона, уровень воды в кузбасских реках постепенно поднимается: Кондома прибавила 55 сантиметров, Иня – 37 сантиметров, Томь в районе Новокузнецка – 27 сантиметров. В Новокузнецком округе уже на прошлой неделе вода залила проезжую часть. Это случилось в поселке Иганино.

Илья Середюк отметил, что паводковый сезон будет непростым, поскольку в снежном покрове воды накопилось в несколько раз больше обычного – до 400% от нормы.

– Главам муниципалитетов необходимо приложить максимум усилий для предупреждения подтопления жилых зон. Там, где этого не избежать, — обеспечить быструю и полную эвакуацию, размещение во временных пунктах, – сказал губернатор.

Он также напомнил, что с 15 апреля в Кузбассе будет действовать особый противопожарный режим, который предусматривает введение запретов на разведение огня, в том числе на мангалах.

Кроме того, глава региона поручил главам городов и округов проконтролировать работу по обработке парков, скверов и кладбищ от клещей. Тем более что первые пострадавшие от кровососущих уже есть в области.