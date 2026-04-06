Злоумышленники рассылают организациям письма и уведомления от имени трудовой инспекции с информацией о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности. Мошенники используют официальную символику и поддельные реквизиты, при этом ссылаясь на реальные законы.

– Все решения на проведение контрольных мероприятий, направленные от лица инспекции в электронном виде либо посредством почтовой связи, имеют QR-код, позволяющий перейти на запись в Едином реестре контрольных мероприятий. Если код не работает, с высокой вероятностью вас пытаются обмануть. Для подтверждения информации вы можете зайти на сайт proverki.gov.ru в раздел «Поиск проверок» и по ИНН найти мероприятия в отношении вашей организации. Кроме того, при наличии подтвержденного аккаунта на портале «Госуслуги» работодатель автоматически получает оповещение о предстоящей проверке, – напомнил Евгений Барабанщиков, руководитель инспекции труда.

Существуют случаи, когда у работодателей могут быть запрошены сведения или пояснения без решения о проведении проверки. Например, при проведении оценки достоверности сведений во время рассмотрения жалоб или во время расследования несчастного случая. В таких случаях инспектора направляют официальный письменный запрос, содержащий реквизиты инспекции, по почте, а также дублируют его на электронную почту работодателя.

При возникновении сомнений всегда можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области – Кузбассе по адресу: г. Кемерово, Карболитовская, 19 или по телефону 8 (3842) 77-33-76.