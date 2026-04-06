Работа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Кузбассе развернется на 23 площадках, центральной из которых станет Кадровый центр в Кемерове (пр. Ленина, 109-в). Свое участие в ней уже подтвердили более 200 предприятий региона. Заявлено свыше 5 тысяч вакансий в различных отраслях.

– Всероссийская ярмарка трудоустройства − главное кадровое событие года. Масштабность мероприятия предоставляет уникальную возможность соискателям пройти собеседования сразу в нескольких организациях, а также спланировать карьеру и узнать о мерах поддержки, а для работодателей – оперативно закрыть кадровые потребности, ознакомившись с широким кругом кандидатов. В 2025 году в ярмарке трудоустройства приняли участие более 300 компаний, 1300 кузбассовцев получили приглашения на работу, — рассказала министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Посетители ярмарки смогут получить консультации по вопросам участия во временных и общественных работах, прохождения стажировки выпускников, курсах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Специалисты кадровых центров дадут рекомендации по самопрезентации, составлению резюме и прочее. А федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня также во всех субъектах РФ.

По итогам прошлогодней ярмарки трудоустройства регион представил более 6 тысяч вакансий, а каждый третий соискатель получил приглашение на работу. Добавим, что она проводится в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного по решению президента России Владимира Путина. Реализация нацпроекта в регионе находится на особом контроле губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, информацию о мероприятии можно получить в Кадровом центе «Работа России» по месту жительства или по телефону единого контакт-центра 8 (958) 285-91-91.

16+