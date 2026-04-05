Развитие внутреннего туризма в субъектах Сибирского федерально округа стало предметом обсуждения на совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО Анатолии Серышеве и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

«Для экономики Сибирского федерального округа туристическая отрасль — одно из приоритетных направлений развития. У нас есть все возможности для привлечения турпотока: уникальные исторические и природные достопримечательности, самобытные история и культура, а главное — гостеприимные люди», — открывая заседание, сказал Анатолий Серышев.

Согласно заявленнию президенста страны, к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП страны должна возрасти до 5%, а туристический поток — до 140 миллионов человек.

«Наша задача — создать в сибирских регионах условия, при которых путешествия по Сибири станут доступными и привлекательными для каждого путешественника», — отметил полпред.

В качестве примера на совещании обсудили комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Шерегеш — курорт с инфраструктурой федерального уровня. Здесь действует более 60 км трасс разной степени сложности, подходящих как для опытных лыжников и сноубордистов, так и для начинающих. Также работает 21 подъемник, свыше 150 средств размещения, создана развитая сеть фрирайд-маршрутов.

За последние два года в Шерегеше построены дорога от перекрестка с трассой Шерегеш — Чугунаш до Сектора Е, объездная дорога от города к горе Мустаг (Сектор В), проведена реконструкция очистных сооружений. Также введены в эксплуатацию девять гостиниц, работает визит-центр, запущены три канатных дороги.

Помимо этого, на территории курорта идет реализация ряда крупных инвестиционных проектов, которые предусматривают строительство гостиниц, канатных дорог, гостевых домов, СПА-комплексов и бассейнов, ресторанов. Только в 2026 году планируются к вводу в эксплуатацию кресельная канатная дорога «Юг» (Сектор Е) и канатная дорога «Центральная» (Сектор F), планируется завершение реконструкции ресторана «Монтана» (Сектор Е).

Продолжается и реализация проекта комплексного развития территории УГМК в Секторе F — здесь в 2025 году был реализован первый блок проекта, включая пятизвездочный гостиничный комплекс «Шермонт». Также идет реализация масштабных инвестиционных проектов «Утуя Парк» в Секторе Е и четырехзвездочной гостиницы.

На совещании было уделено внимание и туристическому налогу. В Кузбассе доходы от него в 2025 году составили 46 млн рублей. Эти средства муниципалитеты могут направлять на благоустройство или создание объектов туристической инфраструктуры. В 2026 году ожидается их увеличение более чем в два раза — до 100 млн рублей.

«Совместная работа власти, бизнеса и турсообщества, направленная на реализацию инфраструктурных проектов и комплексное продвижение сибирских маршрутов, позволит существенно увеличить вклад отрасли в экономику Сибири», — резюмировал Анатолий Серышев.

Полпред президента также обратил особое внимание руководителей регионов округа на необходимость обеспечения доступности отдыха для всех категорий жителей нашей страны.

Фото: Администрация правительства Кузбасса