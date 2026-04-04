Семья кузбассовцев – Анастасия Николаевна и Сергей Юрьевич Жилины – по указу президента страны Владимира Путина стала обладателем ордена «Родительская слава». Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своих социальных сетях.

Жилины живут в Ленинске-Кузнецком. Супруги воспитывают восьмерых детей. Старший сын Дмитрий учится в Кемеровском государственном университете. В семье четыре школьника – Ульяна, Егор, Дарья и Вера, а также двое дошколят – Евгения и Вячеслав. А самый младший сын Павел появился на свет всего семь месяцев назад.

Глава семьи Сергей Юрьевич работает водителем автобуса и ведет активную общественную деятельность.