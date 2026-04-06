Рядом с президентским кадетским училищем в Кемерове собираются возвести «Город Талантов». Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор области Илья Середюк.

Он отметил, что сейчас идет разработка проекта, ведущие архитектурные бюро России трудятся над своими идеями по поводу пространства, где надо гармонично разметить жилье, университет и другие креативные объекты.

– Перед ними стояла задача — учесть природные особенности берега Томи и вписать новый квартал в уже сложившееся пространство, соединить его с парком и набережной, создать удобные пешеходные маршруты. Проектировщики предлагают не «квадратные» кварталы, а геометрически сложные дома до 30 этажей по краям и заниженный центр, эко-набережную, фасады с 3D-печатью и вертикальные сады для прогулок круглый год, – рассказал Илья Середюк.

Эти проекты пройдут через конкурсную защиту. А идеи победителя и лягут в основу застройки будущего квартала.

Губернатор отметил, что преображение Кемерова и других городов в области должно проходить под влиянием таких критериев, как красота и удобство, чтобы молодежи хотелось жить, работать и создавать семьи именно в Кузбассе.