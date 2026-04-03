В Кузбассе началось обучение в школе подготовки вожатых, организованной Российскими студенческими отрядами (РСО). Занятия проходят одновременно в Кемерове и Новокузнецке, участниками стали более 280 учащихся колледжей и вузов. Ребята готовятся к работе с детьми в летнюю оздоровительную кампанию.

«Студенты колледжей и вузов учатся здесь главному – находить общий язык с детьми, увлекать их, воспитывать лучшие качества. Дальше им предстоит практическая работа в лагерях, которая принесет уникальный опыт – для многих это станет началом большого пути в педагогической профессии», – сказал губернатор Илья Середюк.

На протяжении трех месяцев будущие вожатые будут совершенствовать навыки по организации досуга детей, взаимодействию с разновозрастными группами и эффективной командной работе.

«Вожатые Российских студенческих отрядов являются ключевой силой для организации детского отдыха в стране. По поручению Президента и при поддержке партии «Единая Россия» с 2021 года для участников реализуется бесплатная программа профессионального обучения. Этим летом более 450 бойцов педагогических отрядов Кузбасса будут работать в лагерях региона и на всероссийских площадках — от Краснодарского края до Ямало-Ненецкого автономного округа», – подчеркнул депутат Госдумы, председатель Наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Региональное отделение РСО в Кузбассе насчитывает 106 отрядов разной направленности, а также 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Для кузбасской молодежи студотряды давно переросли формат простой подработки: сегодня это полноценный социальный лифт и платформа для профессионального роста.