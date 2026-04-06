«Ту-тух, ту-тух» в поезде больше не будет. Характерный и атмосферный звук дальних поездок исчез под веянием новых технологий и требованием времени. Но не переживайте – всё ради безопасности и комфорта пассажиров. Как появляются единые рельсы без стыков – узнаем в материале Владислава Буянова.

Перед началом сварки рельс сотрудники Западно-Сибирской железной дороги организовали так называемое «окно» – закрыли участок пути для движения поездов, чтобы ничего не мешало работе. После тщательной подготовки в ход пошёл вот такой большой сварочный комплекс – он устанавливается на стык, нагревает концы рельс почти до 1000 градусов, вдавливает их друг в друга, от чего они становятся одним целым. Сам процесс сварки занимает каких-то 6 минут, но готовятся к нему продолжительное время.

Но после сварки процесс не заканчивается – стыки получаются не идеальными, а такими их сделать нужно. В ход идут полировочные инструменты – с двух сторон железнодорожники ровняют место сварки, а после ставят на рельсы, как они между собой её называют, «козу», которая делает стык ещё более незаметным. Далее вновь полируют с двух сторон, доводят до идеала. И рождается бесстыковой или так называемый «бархатный путь».

От постоянной нагрузки на стык в этом месте может лопнуть рельс, а это уже влечёт за собой сбой в движении поездов и ремонт – череда проблем, которых можно избежать. Привычного слуху стука колёс поезда уже не будет, но безопасность — всегда прежде всего. Да и поспать на верхней или нижней полке теперь будет легче – вагоны будут идти плавней.

Автор: Буянов Владислав