Валерий Колмыков сменил множество профессий: работал шахтёром, водителем и радиоведущим. В 2022 году он отправился на специальную военную операцию по мобилизации и был награждён медалью «Участник СВО».

После возвращения решил продолжить службу на гражданском поприще через программу «СВОи Герои. КуZбасс». Под руководством наставника, заместителя губернатора по внутренней политике Марины Трофимовой, он освоил новые компетенции. Теперь эти знания Валерий применяет на практике.

О своём пути, службе и участии в проекте боец рассказывает в видео.