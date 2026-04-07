Кузбасские кардиологи спасли пациентку с опасной артериальной аневризмой. В этом им помогла четкая вертикаль кардиологической помощи, которая выстроена в регионе. Об этом в соцсетях рассказал глава региона Илья Середюк.

Так, жительница Тяжинского округа обратилась в поликлинику. Врачи заподозрили инсульт и экстренно направили женщину в Мариинскую горбольницу, где ей диагностировали крупную артериальную аневризму.

Такой диагноз может в любой момент дать тяжелые последствия. После консультации нейрохирурга пациентку экстренно госпитализировали в Кузбасский кардиодиспансер и провели операцию. Сейчас женщина уже дома и чувствует себя отлично.

«Слаженное взаимодействие всех служб — это результат системной работы по развитию сердечно-сосудистой помощи в Кузбассе. Первичные отделения и крупные сосудистые центры, телемедицина и санавиация — все работает как единый механизм. Главная цель которого — спасти жизнь пациента», – написал Илья Середюк.

