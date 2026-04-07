О новой эксклюзивной номинации «Наше все. Сделано в России» объявили в выпуске одноименного телепроекта. Победителя в этой спецноминации выберут зрители путем прямого голосования. В ней будут представлены яркие истории успеха: от брендов, чья продукция прошла испытания суровыми условиями Антарктиды, до создающих уникальный фарфор и парфюмерию мастеров креативных индустрий.

Напомним, что Всероссийская премия «Экспортер года. Сделано в России» является главной государственной наградой для компаний, достигших исключительных успехов в несырьевом экспорте. Оставить заявку на участие в обновленной премии 2026 года можно на официальном сайтедо 31 мая включительно.