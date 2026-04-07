В предстоящее воскресенье, 12 апреля, православные кузбассовцы будут отмечать Святую Пасху – Воскресение Господне. В ночь с 11 на 12 апреля в церквях, храмах и соборах области пройдут праздничные богослужения. Чтобы после этого горожанам было проще добраться до дома, для них в ряде территорий разрабатывают специальные маршруты и расписание.

В Кемерове по окончанию Пасхального богослужения от Знаменского кафедрального собора ориентировочно в 3:30 будут развозить горожан следующим образом:

Трамвайные маршруты:

– №1: Собор, ул. Соборная, просп. Ленина, улица Дзержинского, ул. Ноградская, КЭМЗ – одна единица,

– № 5: Собор, ул. Соборная, просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, улица 10-я линия, пос. Южный – одна единица.

Автобусные маршруты:

– Собор, ул. Соборная, просп. Октябрьский, просп. Ленинградский, ул. Марковцева, д.п. Комсомольский – один автобус,

– Собор, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. Терешковой, просп. Химиков, просп. Молодежный, остановка «Сквер» – один автобус.

В Новокузнецке после богослужения 12 апреля движение пассажирского транспорта будет таким:

– в 02:15 от Храма Святой Троицы (ул. Косыгина, 2А) отправится один автобус средней вместимости с выполнением всех остановок по маршруту: ул. Косилова – ул. Косыгина – пр. Архитекторов – ул. Чернышова – ул. Рокоссовского – пр. Запсибовцев – пр. Мира – ул. Звездова,

– в 02:45 от Собора Рождества Христова (ул. Зыряновская, 97) поедет один автобус большой вместимости по маршруту № 5 в направлении Абашево и далее до Вокзала,

– в 03:15 от Спасо-Преображенского собора (ул. Водопадная, 18) – остановка «Советская площадь» до Вокзала пассажиров повезет троллейбус.

– в 03:15 от Спасо-Преображенского собора (ул.Водопадная, 18) также поедет и трамвай до Байдаевки.

В Междуреченске в ночь с 11 на 12 апреля в 23:00 организуют доставку прихожан на пасхальную службу от ж/д вокзала в церковь 101 квартала и церковь в пос. Усинский двумя автобусами по следующим маршрутам:

– пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – Церковь 101 квартала – Церковь пос. Усинский;

– ул. Вокзальная – пр. Строителей – Церковь 101 квартала – Церковь пос. Усинский.

А после службы автобусы пойдут в обратном направлении: от церкви пос. Усинский – в 02:30; от церкви 101 квартала – в 02:45.

В городе Тайга на Пасху будет курсировать автобус по маршруту № 4/5 «Западный переезд – Строительная». Рейсы запланированы с 9:00 до 17:00 с продлением схемы движения до кладбища.

В Таштаголе по окончании Пасхальной службы в 5:00 организуют движение по направлению от церкви до остановки «Садовая».

В остальных территориях области движение транспорта будет осуществляться в обычном режиме по утвержденному расписанию без изменения.