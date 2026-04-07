На льду спорткомплекса «Атлант» уверенно заявила о себе команда «СУЭК-Кузбасс 1». Горняки достойно представили Компанию на открытом турнире по мини-хоккею с мячом в Республике Алтай.

Масштабные соревнования собрали 144 участника: шесть детских и взрослых команд из Алтайского края, Кемеровской области и самой республики. В финале коллектив «СУЭК-Кузбасс 1с» продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал второе место в жарком сражении на льду, уступив лишь хозяевам турнира — «Ветеранам Алтая», за которых играли профессиональные хоккеисты. Отдельной награды удостоился Данил Савушкин, который был признан лучшим вратарем турнира.

Этому успеху предшествовали годы тренировок. Под руководством капитана Антона Сипаева коллектив тренируется уже пять лет и не раз добивался высоких результатов в корпоративных и коммерческих соревнованиях по русскому хоккею с мячом. В этом году на Кубке Байкала «СУЭК-Кузбасс 1» стал бронзовым призером.

Всего в составе числится 40 человек, но на выездные сборы и игры отправляются только те, кто показывает лучше результаты по итогам тренировок. Хоккеисты занимаются до четырех раз в неделю в Ледовом дворце. На соревнованиях их неизменно поддерживают семьи: близкие ездят вместе с командой и заряжают ее с трибун. Компания помогает с трансфером и экипировкой, поощряя стремление работников заниматься спортом.

Капитан команды Антон Сипаев прокомментировал итоги турнира:

— Для нас хоккей — не просто спорт, а настоящая любовь. Бывает, после трудовой смены в шахте идешь не домой, а сразу на лед, и это не в тягость, а в радость. Перед Кубком тренировались даже интенсивнее обычного, все горели желанием победить. Особую благодарность выражаем нашим семьям, без них ничего бы не вышло. Они всегда с нами. Вот это настоящая поддержка, важнее нет. Обидно уступить в финале, но до него мы не проиграли ни одного матча. Уступили только «Ветеранам Алтая», где играют настоящие профессионалы. Нам, горнякам, хоккей так закаляет характер, что в забое любая работа спорится. Серебро — достойный результат. Спасибо компании за помощь и поддержку наших начинаний!