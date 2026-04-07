Кадровый центр Кузбасса за первые три месяца этого года предоставил свыше 1 млн рублей 7 начинающим предпринимателям, которые претворяют в жизнь свои бизнес-планы в рамках регионального проекта «Путь к успеху». Каждый из них получил по 150 тысяч рублей на запуск стартапов по разведению сельскохозяйственной птицы, производству одежды, дизайну, дополнительному образованию и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Единовременную финансовую помощь предусмотрена для соискателей, защитивших бизнес-план и зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. На полученные средства начинающие коммерсанты могут купить оборудование и сырье, потратить деньги на арендные платежи и другие расходы в начальный период ведения бизнеса.

«Малое и среднее предпринимательство — важный сектор для развития экономики и повышения социальной стабильности региона, — подчеркнула министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка. — Проект «Путь к успеху», реализуемый с 2022 года, в прошлом году помог открыть свой бизнес 124 безработным кузбассовцам. Участникам проекта предоставляется комплексная поддержка и индивидуальное сопровождение вплоть до регистрации в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юрлица. Карьерные консультанты помогают оценить перспективы предпринимательской идеи, составить бизнес-план и оформить документы для получения субсидии, при необходимости организуют бесплатное обучение, в том числе через нацпроект «Кадры».

Также в Кадровом центре Кузбасса обрисовали типичный портрет начинающего предпринимателя, участвующего в проекте в нынешнем году. Как правило, это женщина до 40 лет, с высшим профессиональным образованием, не имеющая несовершеннолетних детей.

Подробную информацию о мерах государственной поддержки можно узнать на официальном сайте: Работавкузбассе.рф (rabotavkuzbasse.ru), у карьерного консультанта Кадрового центра, по телефону контакт-центра: +7 (958) 285-91-91.