На станции Разминовка Производственно-транспортное управление АО «СУЭК-Кузбасс» совместно с Обогатительной фабрикой ввело в эксплуатацию новый железнодорожный путь с выгрузочной эстакадой, рассчитанный на прием 12 вагонов.

Строительство пути и выгрузочной эстакады началось в декабре 2025 года. Благодаря совместной работе бригад двух производственных единиц объект был сдан в срок.

Общая длина пути с учетом стрелочных переводов и маневровой зоны — 378 метров. Полезная выгрузочная часть, рассчитанная на 12 вагонов, составляет 178 метров. Выгрузка угля на новом пятом пути будет вестись немеханизированным способом, открытием люков полувагонов вручную или с помощью простых механизмов. Это в значительной степени упростит процесс и снизит затраты. Участок железнодорожного пути на выгрузочной эстакаде, выполненный из сборного железобетона, отличается повышенной надежностью: материал выдерживает динамические нагрузки от составов, вибрацию при открытии люков и удары крупных кусков угля. В отличие от щебеночного основания, он не требует постоянной подбивки шпал и сохраняет стабильность даже при интенсивной эксплуатации.

Новый путь позволит улучшить логистику и решить проблему весенних ограничений: с апреля по май для большегрузов, занятых на доставке угля, действует запрет движения по дорогам общего пользования. Благодаря дополнительной железнодорожной инфраструктуре исчезнет необходимость использовать тяжелый транспорт в этот период.

Перерабатывающая способность объекта составит до 60 вагонов в сутки. Это минимизирует простои, ускорит доставку угля от забоя до обогащения и укрепит технологическую цепочку между шахтой имени В.Д. Ялевского и Обогатительной фабрикой.

