В Кузбассе распространяют фейковую информацию о частичной мобилизации

Так, сегодня в средствах массовой информации появился фейк, что в деревне Тюменево Мариинского муниципального округа призвали всех мужчин — 59 человек. Это опроверг начальник департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерем Арутюнян.«Проведена проверка данной информации, это фейк, который создали и распространяют намеренно. В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военный комиссариат получили 10 человек, но это не значит, что все они будут призваны. Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву», — прокомментировал Ерем Арутюнян.Он напомнил, что за распространение ложной информации, касающейся проведения спецоперации, предусмотрена уголовная ответственность.Как рассказал Ерем Арутюнян, деятельность военных комиссаров территориальных органов находится на постоянном контроле. Разбираются единичные случаи, когда призыв осуществили по отношению к гражданам, не полностью соответствующим требованиям Минобороны РФ. Каждую ситуацию специалисты рассматривают индивидуально.Напомним, в Кузбассе работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан. Всю интересующую информацию можно уточнить из официальных источников — по единому телефону 122 или на сайте Объясняем.РФ.Между тем ранее наш портал сообщал: кузбассовцы добровольно приходят в военкоматы для частичной мобилизации. Среди тех, кто отправляется на службу не только граждане, получившие повестки, но и добровольцы.