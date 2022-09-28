На заседании правительства Кузбасса были озвучены дополнительные меры поддержки , которые будут оказаны мобилизованным кузбассовцам.

— Идет отправка наших ребят на Украину. Я лично провожаю каждую группу. Идут лучшие из лучших, наша гордость, и мы не имеем права оставить их и их семьи без обеспечения на любом этапе. Мы полностью их сопровождаем и готовим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в Кемерове и по маршруту следования, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По поручению губернатора минпромторг Кузбасса сформирует индивидуальный комплект для каждого мобилизованного: утепленные сапоги на шнурках, 5 пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, утепленные перчатки, спальник. Комплекты получат все, в том числе те, кто уже отправился на учёбу.

Для оперативности обеспечения мобилизованных кузбассовцев Цивилев распорядился переориентировать местные производства на выпуск необходимой продукции. Те вещи, которые невозможно произвести в Кузбассе, региональный Минпромторг должен в кратчайшие сроки закупить и доставить.

Кроме того, по поручению губернатора в региональный закон о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, внесены изменения. Теперь выплата в размере 200 000 рублей будет выплачиваться всем участникам боевых действий вне зависимости от срока их пребывания в зоне СВО. Ранее этот срок составлял не менее 120 дней.

Действие закона будет распространяться:

на военнослужащих по контракту, заключивших его 16 сентября 2022 года и позднее;

призванных в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации.

В правительстве отметили, что изменения в региональное законодательство будут внесены в ближайшее время.