Очистная бригада Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана первой в СУЭК-Кузбасс с начала года преодолела миллионный рубеж добычи угля.

Уголь выдан из лавы №805, которая была введена в эксплуатацию в начале июня прошлого года на участке «Благодатный Глубокий». Общие запасы угля 2,9 миллиона тонн при вынимаемой мощности пласта 4,5 метра.

Достижение команды стало возможным благодаря сплочённости и стабильному темпу работы. Эти показатели обеспечены двумя главными факторами: сильной внутренней мотивацией коллектива и постоянным желанием повышать свою квалификацию.

— Впечатляющие результаты в работе достигаются благодаря профессиональным навыкам шахтеров, внедрению современных технологий и неукоснительному соблюдению техники безопасности. Эффективная работа и взаимопонимание в бригаде помогают горнякам оперативно выполнять производственные задачи, — отметил директор по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов.

Очистной забой лавы оборудован высокопроизводительным комбайном, а также 175 секциями крепи, 12 из которых – собственная продукция завода по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». Особенность разработки в увеличенной несущей способности, меньшем весе и универсальности использования в различных условиях, что позволяет повысить эффективность добычи и безопасность горных работ. Бригада Сергея Шмальца не раз становилась победителем производственных соревнований. Кроме того, коллектив признавался лучшей очистной бригадой по итогам престижного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России», проводимого Правительством Кузбасса.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

