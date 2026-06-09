Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совершил рабочую поездку в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Полномочный представитель ознакомился с деятельностью профильных отделений медицинского учреждения, где активно внедряются современные технологии лечения и реабилитации, включая малоинвазивные хирургические техники, технологии трехмерной печати и роботизированные системы. В 2025 году высокотехнологичную помощь в стационаре института получили почти 14 тысяч пациентов. В настоящее время на базе учреждения удается выполнить около 8 тысяч операций по эндопротезированию в год.

«Важно, чтобы сибиряки могли получить высококвалифицированную помощь, особенно в такой сложной, зависимой от технологий области медицины, как травматология и ортопедия», – отметил полпред.

Как сообщил Анатолию Серышеву заместитель директора по лечебной работе Алексей Ластевский, специалисты НИИТО активно сотрудничают со своими коллегами по всей России и из ряда зарубежных стран в области обучения хирургов. С помощью роботизированных комплексов опытные врачи института планируют дистанционно помогать в проведении сложных операций, сводя риск осложнений к минимуму.

Полномочному представителю продемонстрировали оборудование, с помощью которого из титанового сплава печатаются импланты. Со временем вокруг таких элементов нарастают собственные костные или суставные ткани организма. По словам врачей НИИТО, такое лечение позволяет значительно сократить сроки восстановления после травм и в последующем существенно повысить качество жизни пациента.