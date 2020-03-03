Холодильные (они же фреоновые) масла очень важны для работы холодильного и климатического оборудования – без них корректное функционирование едва ли возможно. Во-первых, они нужны для вывода излишков тепла, обеспечивая тем самым низкие температуры. Во-вторых, они защищают элементы компрессора от коррозии, обеспечивают смазку подвижным деталям, тем самым предотвращается возможность заклинивания механизмов и исключается появление заусенцев и зацепов.

Одним из наиболее авторитетных производителей масел для холодильных агрегатов считается датская компания Danfoss (здесь https://geofrost.ru/coldoil/oil-danfoss/ можно ознакомиться со всем разнообразием продукции бренда).

Смазывающие материалы Danfoss

Компания Danfoss была основана более 80 лет назад (в 1933 году). На сегодняшний день по праву считается одним из крупнейших и авторитетнейших производителей разнообразной холодильной продукции: компрессоров, масел, различных линейных компонентов. Эти изделия пользуются спросом буквально в каждом уголке земли, ведь продукция Danfoss – это синоним качества.

Сегодня производство товаров торговой марки вышло далеко за пределы Дании: компания имеет в своем распоряжении 93 завода, расположенных в 25 странах мира, на которых трудится порядка 25.000 человек. Официальные же представительства и вовсе имеются в сотне государств.

Возвращаясь к маслам бренда заметим, что компания выпускает минеральные, синтетические и полусинтетические смазывающие вещества, подходящие для различных вариантов компрессорных агрегатов. Также продукция доступна для оборудования, работающего в широком температурном ряду и на разных хладагентах. Все это позволяет выбрать оптимальный вариант холодильного масла практически для любого оборудования.

Достоинства фреоновых масел Danfoss

Все разнообразие смазывающий материалов для холодильной и климатической техники датского концерна демонстрирует высокую стабильность и надежность, сохраняет свою вязкость при разных температурах, обеспечивая тем самым защиту всем подвижным элементам компрессорного агрегата от появления зацепов, истирания, трения и заклинивания. Также они гарантированно предотвращает появление коррозийных образований и обеспечивает вывод нагара и другого загрязнения, выпадающего в осадок.

Выбирая смазывающий материал для своего оборудования – бытового или коммерческого, отдавайте предпочтение проверенным производителям, чья продукция проверена и временем, и миллионами потребителей!