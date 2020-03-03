Наружные канализационные трубные системы – это неотъемлемая часть жизнеобеспечения любого города, населенного пункта или домохозяйства. Они выпускаются в соответствии со строгими техническими условиями и ГОСТами и должны обладать характеристиками, способными противостоять как статическим, так и динамическим нагрузкам. Чтобы приобрести трубы для наружной канализации от компании TopSantex следует воспользоваться специализированным сайтом, где это можно осуществить по демократичным и вполне приемлемым ценам. При этом благодаря менеджерам есть возможность приобрести именно то, что действительно необходимо.

На какие факторы следует обратить особое внимание:

Поэтому, при их выборе следует учитывать ряд следующих факторов, которые являются первостепенными:

  1. Материал изготовления:

а) чугун;

б) асбестоцемент;

в) керамика;

г) пластик:

  • ПВХ (поливинилхлорид);
  • полипропилен;
  • полиэтилен.
  1. Диаметр труб:
  2. 50 – 100 мм – используется для промежутков от сантехники до стояка. Например, отвод от умывальника, душевой кабины или мойки;
  3. 100 – 110 мм – применяется для стояков;
  4. 110 – 150 м — для многостыковых канализационных систем и сквозного междуэтажного выведения трубных конструкций;
  5. 150 – 250 мм — для труб, контактирующих со сточными элементами или сетями или в качестве коллектора на несколько строений;
  6. 250 – 400 мм – для соединения колодцев и выпусков общих коллекторов;
  7. Выше 400 мм – для обустройства ливневых стоков или оборудования канализационных систем крупных предприятий.
  1. Эксплуатационный срок.
  2. Габариты трубного изделия;
  3. Стойкость к механическим повреждениям.
  4. Устойчивость к различным погодным и атмосферным факторам.
  5. Стойкость к взаимодействию с агрессивными веществами.
  6. Стоимость.

Также, немаловажным критерием выбора наружных канализационных труб является фирма-производитель. Для обеспечения длительной и бесперебойной работы канализационных сооружений, покупать следует продукцию от известных, давно зарекомендовавших себя торговых марок. Естественно, что приобретая все или большую партию на специализированном сайте есть возможность заказать все в режиме онлайн. Стоит в дополнительном порядке прочитать еще и отзывы о компании, чтобы убедиться, что ее услугами все-таки стоит воспользоваться.