Наружные канализационные трубные системы – это неотъемлемая часть жизнеобеспечения любого города, населенного пункта или домохозяйства. Они выпускаются в соответствии со строгими техническими условиями и ГОСТами и должны обладать характеристиками, способными противостоять как статическим, так и динамическим нагрузкам. Чтобы приобрести трубы для наружной канализации от компании TopSantex следует воспользоваться специализированным сайтом, где это можно осуществить по демократичным и вполне приемлемым ценам. При этом благодаря менеджерам есть возможность приобрести именно то, что действительно необходимо.

На какие факторы следует обратить особое внимание:

Поэтому, при их выборе следует учитывать ряд следующих факторов, которые являются первостепенными:

Материал изготовления:

а) чугун;

б) асбестоцемент;

в) керамика;

г) пластик:

ПВХ (поливинилхлорид);

полипропилен;

полиэтилен.

Диаметр труб: 50 – 100 мм – используется для промежутков от сантехники до стояка. Например, отвод от умывальника, душевой кабины или мойки; 100 – 110 мм – применяется для стояков; 110 – 150 м — для многостыковых канализационных систем и сквозного междуэтажного выведения трубных конструкций; 150 – 250 мм — для труб, контактирующих со сточными элементами или сетями или в качестве коллектора на несколько строений; 250 – 400 мм – для соединения колодцев и выпусков общих коллекторов; Выше 400 мм – для обустройства ливневых стоков или оборудования канализационных систем крупных предприятий.

Эксплуатационный срок. Габариты трубного изделия; Стойкость к механическим повреждениям. Устойчивость к различным погодным и атмосферным факторам. Стойкость к взаимодействию с агрессивными веществами. Стоимость.

Также, немаловажным критерием выбора наружных канализационных труб является фирма-производитель. Для обеспечения длительной и бесперебойной работы канализационных сооружений, покупать следует продукцию от известных, давно зарекомендовавших себя торговых марок. Естественно, что приобретая все или большую партию на специализированном сайте есть возможность заказать все в режиме онлайн. Стоит в дополнительном порядке прочитать еще и отзывы о компании, чтобы убедиться, что ее услугами все-таки стоит воспользоваться.