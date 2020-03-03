Наружные канализационные трубные системы – это неотъемлемая часть жизнеобеспечения любого города, населенного пункта или домохозяйства. Они выпускаются в соответствии со строгими техническими условиями и ГОСТами и должны обладать характеристиками, способными противостоять как статическим, так и динамическим нагрузкам. Чтобы приобрести трубы для наружной канализации от компании TopSantex следует воспользоваться специализированным сайтом, где это можно осуществить по демократичным и вполне приемлемым ценам. При этом благодаря менеджерам есть возможность приобрести именно то, что действительно необходимо.
На какие факторы следует обратить особое внимание:
Поэтому, при их выборе следует учитывать ряд следующих факторов, которые являются первостепенными:
- Материал изготовления:
а) чугун;
б) асбестоцемент;
в) керамика;
г) пластик:
- ПВХ (поливинилхлорид);
- полипропилен;
- полиэтилен.
- Диаметр труб:
- 50 – 100 мм – используется для промежутков от сантехники до стояка. Например, отвод от умывальника, душевой кабины или мойки;
- 100 – 110 мм – применяется для стояков;
- 110 – 150 м — для многостыковых канализационных систем и сквозного междуэтажного выведения трубных конструкций;
- 150 – 250 мм — для труб, контактирующих со сточными элементами или сетями или в качестве коллектора на несколько строений;
- 250 – 400 мм – для соединения колодцев и выпусков общих коллекторов;
- Выше 400 мм – для обустройства ливневых стоков или оборудования канализационных систем крупных предприятий.
- Эксплуатационный срок.
- Габариты трубного изделия;
- Стойкость к механическим повреждениям.
- Устойчивость к различным погодным и атмосферным факторам.
- Стойкость к взаимодействию с агрессивными веществами.
- Стоимость.
Также, немаловажным критерием выбора наружных канализационных труб является фирма-производитель. Для обеспечения длительной и бесперебойной работы канализационных сооружений, покупать следует продукцию от известных, давно зарекомендовавших себя торговых марок. Естественно, что приобретая все или большую партию на специализированном сайте есть возможность заказать все в режиме онлайн. Стоит в дополнительном порядке прочитать еще и отзывы о компании, чтобы убедиться, что ее услугами все-таки стоит воспользоваться.